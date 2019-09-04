Три депутата Алапаевской думы лишились мандатов из-за недостоверных деклараций

Алапаевский городской суд досрочно прекратил полномочия трех депутатов местной думы из-за нарушений антикоррупционого законодательства. Народные избранники указали неверные сведения в декларациях о доходах за 2017 год. По данным «Нового Дня», речь идет об Александре Шалаеве, Римме Халеминой и Марине Русановой. Все они из «Единой России», что подтвердили агентству в пресс-службе свердловского отделения партии. Алапаевская дума еще в июне рассматривала дела депутатов-нарушителей, но приняла решение не отправлять их в досрочную отставку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, один из депутатов при заполнении сведений не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках. Другой не отразил доход, полученный им от предпринимательской деятельности, на сумму в несколько миллионов рублей. Еще один избранник сообщил недостоверные сведения о своих доходах за отчетный период, а также не указал сведения о своем участии в качестве учредителя в обществе с ограниченной ответственностью.

Городская прокуратура внесла спикеру думы представление с требованием лишить депутатов мандатов. Но дума отказалась этого делать. Тогда надзорный орган обратился в суд и добился решения о досрочной отставке. В настоящее время судебные акты не вступили в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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