В Свердловской области отменили довыборы, так как уволенный депутат смогла восстановить статус

В муниципальном образовании Алапаевское 13 сентября должны были состояться довыборы депутата по избирательному округу № 7, но голосование отменили. Дело в том, что замещаемый мандат думы снова перешел прежней владелице – врачу Марине Русановой. Год назад она была отправлена в отставку из-за нарушений в декларации о доходах, но смогла оспорить это решение в кассационном суде.

Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, избирательная кампания была прекращена по решению Алапаевской районной ТИК. Все четыре кандидата, которые участвовали в гонке, лишились своего статуса, финансовые операции на избирательных счетах остановлены. Неизрасходованные деньги кандидаты вернут спонсорам.

«Алапаевский городской суд отменил решение избиркома о назначении выборов, поскольку Марина Русанова, мандат которой замещался, была восстановлена в статусе депутата. Со стороны территориальной избирательной комиссии никаких нарушений допущено не было – на момент назначения кампании мандат был вакантным», – пояснил председатель облизбиркома Владимир Русинов.

Как ранее писал «Новый День», в сентябре 2019 года по решению городского суда три депутата думы МО Алапаевского были лишены полномочий – Александр Шалаев, Римма Халемина и Марина Русанова. Поводом стали недостоверные сведения в декларациях о доходах за 2017 год.

«Один из депутатов при заполнении сведений не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках. Другой не отразил доход, полученный им от предпринимательской деятельности, на сумму в несколько миллионов рублей. Еще один избранник сообщил недостоверные сведения о своих доходах за отчетный период, а также не указал сведения о своем участии в качестве учредителя в обществе с ограниченной ответственностью», – сообщала тогда прокуратура Свердловской области.

Муниципальная дума посчитала, что выявленные нарушения были незначительными. Депутаты отказывались отправлять трех коллег в отставку, но были вынуждены подчиниться решению суда.

«Особых сверхнарушений в декларациях Шалаева, Халеминой и Русановой дума не увидела. Насколько я помню, у них в документах были технические ошибки, а где-то по незнанию не соблюли рекомендации, например, перепутали прибыль и доход. Да и лишать полномочий депутатов, которые были избраны народом, не совсем этично, наверное», – рассказал «Новому Дню» председатель думы Валерий Панов.

Трое депутатов-нарушителей подали апелляцию в Свердловский областной суд. В декабре 2019 года Александр Шалаев и Римма Хамелина добились отмены решения о лишении их депутатских полномочий. Марина Русанова не смогла присутствовать на заседании, и решение об ее отставке устояло. Она обратилась с жалобой в Седьмой кассационный суд в Челябинске, который 30 июня направил дело на новое апелляционное рассмотрение в Свердловский областной суд. В кассации пришли к выводу, чтобы были нарушены нормы процессуального права, так как решение принималось в отсутствие ответчика, а судья не учла ее ходатайство об отложении дела в связи с болезнью. Повторное рассмотрение апелляции в Свердловском облсуде состоялось 20 августа, по итогам которого было отменено решение Алапаевского суда об отставке Русановой.

Екатеринбург, Алапаевск, Валентина Ярославцева

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