13 сентября в Свердловской области пройдут выборы в 15 муниципалитетах

В ближайшее воскресенье, 13 сентября, в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний. Наиболее заметными станут довыборы в заксо по Краснотурьинскому округу, по итогам которых определится 50-й депутат свердловского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборная борьба на севере области была довольно предсказуемой. Больше всего средств в кампанию вложил мэр Ивделя Петр Соколюк, которого выдвинула «Единая Россия». Согласно данным ОИК, в избирательный фонд единоросса поступило 5 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона от партии, а остальные деньги – от спонсоров. На 7 сентября Соколюк успел потратить на агитацию свыше 3,8 миллиона рублей.

Вторым по активности кандидатом был юрист Андрей Бычков, выдвинутый «Справедливой Россией». Кандидат получил 239 тысяч рублей от единственного спонсора – ООО «Сталинград», и успел их потратить еще за неделю до завершения кампании. Кандидат от КПРФ, депутат ивдельской думы Николай Заморин проводил агитацию за счет партийных средств, израсходовав 116,5 тысячи рублей. Екатеринбургский депутат Антон Гусев, представляющий ЛДПР на довыборах в областной парламент, имеет абсолютно пустой избирательный счет.

Напомним, в границы избирательного округа входят шесть муниципалитетов – Волчанский, Ивдельский, Североуральский городские округа, Карпинск, Пелым и Краснотурьинск. Проголосовать на этих довыборах смогут 125 тысяч жителей. В минувшие выходные прошло досрочное голосование за депутата заксо в отдаленных северных поселках, явка составила более 58%.

Остальные выборы пройдут на муниципальном уровне. Так, в поселке Махнево более 4 тысяч жителей изберут состав местной думы. На 10 мандатов претендует 49 кандидатов. Еще в девяти муниципалитетах состоятся дополнительные выборы на замещение 14 мандатов в местных думах – это Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Гари, Сысерть, Карпинск, Асбест, Верхняя Салда, Невьянск и Полевской. В кампаниях участвуют 74 кандидата. Подробнее о том, кто претендует на депутатские места, «Новый День» писал ранее.

Отметим, в начале сентября были отменены довыборы в думу муниципального образования Алапаевское, так как замещаемый мандат вернула себе бывшая владелица.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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