Экс-депутаты, родственники, судимые: кто идет на муниципальные выборы-2020 в Свердловской области

В Свердловской области завершился процесс выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, которые пройдут 13 сентября. Напомним, сейчас активные кампании идут в восьми территориях – в поселке Махнево избирается дума в полном составе, в Алапаевском муниципальном образовании, Асбестовском, Сысертском, Карпинском, Гаринском городских округах, а также в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле проходят довыборы депутатов в местные думы.

По данным областного избиркома на сегодняшнее утро о своем желании принять участие в выборах заявили 90 человек: 37 самовыдвиженцев и 53 кандидата от пяти политических партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко»). Кандидаты могли подать заявления в ТИКи сегодня до 18.00, поэтому эти цифры еще могут измениться. Документы на регистрацию претенденты обязаны предоставить в избиркомы до 29 июля. На сегодняшний день регистрацию успешно прошли только 12 кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из самых интересных обещает стать кампания в Сысерти. В двухмандатном избирательном округе №6 самовыдвиженцем идет бывший спикер городской думы, предприниматель Александр Карамышев. В прошлом году он лишился мандата по решению суда из-за обнаруженных прокуратурой недостоверных сведений в декларации о доходах. В феврале этого года в СРО «Единая Россия» приостановили членство Карамышева из-за уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Впоследствии обвинения против экс-спикера были сняты. В округе у Карамышева будут шесть соперников, в том числе и кандидат от ЕР – учитель технологии Фидарис Хусаинов. В округе №5 от «Единой России» выдвинут фермер Алексей Бондарев, который также прошлой осенью лишился мандата из-за недостоверных сведений в декларации. Конкуренцию ему составит активист от КПРФ Михаил Кесельман, а также кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженец.

В Махнево, где на десять депутатских мест в думе претендует 20 человек, за минувшие сутки резко прибавилось кандидатов от «Справедливой России». У одного из заявившихся партийцев родом из Березовского, Василия Смолина, обнаружилась погашенная судимость по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Любопытно, что в списке эсеров фигурирует кандидат Константин Смолин с тем же отчеством, тоже из Березовского, но на три года младше.

Такие же родственные связи среди кандидатов прослеживаются в Карпинске, где идет борьба за четырехмандатный округ №2. От «Справедливой России» на выборы выдвинут пенсионер Леонид Владимирович Дума, а самовыдвиженцем идет юрист-консультант Дмитрий Леонидович Дума.

Высокая конкуренция предполагается и на довыборах в думу Гаринского округа. В пятимандатном округе на депутатские места претендуют 19 кандидатов: 7 от партий и 12 самовыдвиженцев. Причем среди последних тоже есть участник с судимостью – за незаконную рубку леса.

В Нижнем Тагиле за депутатский мандат борются пять человек (к слову, в этой кампании участвует единственный представитель партии «Яблока»). У одного из самовыдвиженцев, работающему сейчас на УВЗ, в прошлом тоже были проблемы с законом – у него три погашенные судимости по статьям «грабеж», «кража» и «пособничество в краже».

Напомним, в Свердловской области 13 сентября пройдут отложенные из-за пандемии довыборы в Заксобрание по Краснотурьинскому округу (там уже зарегистрированы 4 кандидата) и депутатов Верхнесалдинской, Невьянской и Полевской дум. Решения о возобновлении кампаний должны принять ТИК, но на сегодняшний день их еще нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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