На местные выборы-2020 в Свердловской области заявились 114 кандидатов

В Свердловской области накануне завершился очередной этап муниципальной избирательной кампании – кандидаты в депутаты местных дум подали документы на регистрацию. Как сообщили в областном избиркоме, в срок уложились 114 претендентов, которые претендуют на 21 мандат. Заявление об отказе участвовать в выборах написал только один кандидат – самовыдвиженец Александр Иванов в Нижнем Тагиле.

«Сейчас окружные избирательные комиссии в течение десяти дней должны провести проверку документов и принять решения о регистрации либо об отказе в ней. На сегодняшний день уже зарегистрировано 28 кандидатов: 12 – в Гаринском ГО, 5 – в Махневском МО, 4 – в Карпинске, 3 – в Каменске-Уральском, 2 кандидата в Асбесте и по одному – в Алапаевском и Нижнем Тагиле», – рассказали в пресс-службе областного избиркома. Процедура регистрации кандидатов завершится 7 августа.

Напомним, сейчас активные кампании идут в восьми территориях – в поселке Махнево избирается дума в полном составе, в Алапаевском муниципальном образовании, Асбестовском, Сысертском, Карпинском, Гаринском городских округах, а также в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле проходят довыборы депутатов в местные думы. Единый день голосования назначен на 13 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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