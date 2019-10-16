Свердловский облсуд оставил в силе решение о лишении мандата спикера Сысертской думы Александра Карамышева

Бывший председатель Сысертской городской думы Александр Карамышев проиграл апелляцию в Свердловском областном суде, пытаясь отстоять свой депутатский мандат.

Напомним, решение о досрочном прекращении полномочий спикера вынес Сысертский межрайонный суд в июле этого года. Иск подала прокуратура, обнаружив недостоверные сведения в декларации Карамышева. По данным надзорного органа, председатель думы не указал в справках несколько банковских счетов и часть недвижимости. «Забыл» он и о недвижимости своей жены. Сысертская дума отказалась отправлять в отставку спикера за нарушение антикоррупционного законодательства, поэтому вопрос решался в суде. Карамышев пытался оспорить лишение мандата, но Свердловский областной суд оставил решение в силе.

Добавим, что против Александра Карамышева также заведено уголовное дело. Его обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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