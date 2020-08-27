В трех свердловских городах возобновлены довыборы, отложенные из-за пандемии

Территориальные избирательные комиссии в Полевском, Невьянске и Верхней Салде с сегодняшнего дня официально возобновили довыборы депутатов в местные думы. Кампании должны были состояться еще весной, но были отложены из-за пандемии Covid-19.

«Теперь кандидаты снова могут вести агитацию, в том числе в СМИ, а избиркомы приступили к плановой работе по уточнению текстов бюллетеней, их печати, подготовке списков избирателей и доставке документов в участковые комиссии», – пояснили в пресс-службе областного избиркома.

На дополнительных выборах депутатов в перечисленных городах замещается всего 4 мандата. На данный момент в кампаниях участвуют 25 кандидатов.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября в Свердловской области пройдут выборы в 12 территориях. В 10 муниципалитетах, в том числе в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, пройдут довыборы депутатов, в поселке Махнево дума будет переизбрана в полном составе. Самой значимой кампанией в регионе станут довыборы в законодательное собрание по Краснотурьинскому округу. Как ранее писал «Новый День», в этой кампании участвуют всего четыре кандидата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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