«Я – эпоха», «дайте помещение» и «лицо с бородой» – кандидаты в заксо вышли в СМИ (ФОТО)

Сегодня все четыре кандидата в заксо по Краснотурьинскому одномандатному округу воспользовались своим правом на бесплатное размещение агитации в «Областной газете». «Новый День» изучил обещания участников кампании.

Легче всего в случае победы отвечать за свои слова будет либерал-демократу Антону Гусеву: он вообще ничего не обещает. Единственный посыл избирателю, который содержится в АПМ, состоит в том, что вот этот мужчина с бородой – кандидат от ЛДПР. Добавим, что Гусев является депутатом гордумы Екатеринбурга. В случае победы на севере он должен будет сдать этот мандат.

Кандидат от КПРФ Николай Заморин, действующий депутат гордумы Ивделя, делает акцент на экологических вопросах, необходимости снижения платы за вывоз мусора, а также призывает к демократии – он обещает добиваться прямых выборов мэров, которые должны регулярно отчитываться перед народом. Не обошлось и без намека в адрес соперника – мэра Петра Соколюка. Заморин пишет, что депутаты всех уровней должны отчитываться о том, что сделали по наказам людей. «Для этого им должны предоставляться помещения для встреч, как это положено по закону, но не выполняется исполнительной властью», – сетует он.

Добавим, что в 2013 году Заморин и Соколюк были соперниками на выборах мэра Ивделя. Тогда коммунист проиграл единороссу всего 59 голосов.

Агитматериал самого главы Ивделя Петра Соколюка (ЕР) содержит столько текста, что на фотографию кандидата места уже не осталось. Причем первая половина листовки написана от имени самого Соколюка. Помимо общих заявлений о том, что он «посвятил Ивделю всю свою жизнь» и хорошо знает проблемы северян, он публикует предложение, не слишком лестное для областных властей, – направить развитие северных городов в сторону экономически успешного ХМАО. Затем в агитматериале без всякого перехода начинается панегирик во славу кандидата уже от третьего лица, озаглавленный не более не менее – «Эпоха Соколюка». «Символом эпохи Соколюка в Ивделе стало преображение улицы Комсомола. В 2019 году она стала проспектом. Раньше грязь на этой улице была непролазной, машины буксовали, по ней прогуливались коровы. Теперь она стала гордостью Ивделя – широкая, чистая, по ней приятно гулять и можно показать гостям города», – пишет неизвестный поклонник кандидата.

Кандидат от СР правозащитник Андрей Бычков в своей агитации цитирует федеральную программу партии без привязки к конкретным муниципалитетам: повышение зарплат бюджетникам, возвращение прежнего уровня пенсионного возраста, доступная медицина и – опять же – прямые выборы мэров.

Политолог Сергей Мошкин считает, что кампания на севере области, скорее всего, будет скучной и предсказуемой, с достаточно низкой явкой. Прежде всего это связано с тем, что действующему составу заксобрания осталось работать только один год, а по мнению эксперта, никто не станет ради этого тратить большие деньги.

Напомним, довыборы по самому северному округу области пройдут 13 сентября. Они были назначены из-за смерти депутата Анатолия Сухова и первоначально должны были состояться в мае, но помешал коронавирус.

Краснотурьинск, Екатеринбург, Елена Владимирова

Краснотурьинск, Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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