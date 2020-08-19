Для довыборов в заксо напечатают бюллетеней на 85% избирателей

Для голосования на довыборах в заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16 планируется напечатать 107 600 бюллетеней, что соответствует 85% от общей численности проживающих в округе избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании облизбиркома его председатель Владимир Русинов. Печатать бюллетени традиционно будут в печатном доме «Формат». Члены Краснотурьинской окружной комиссии приедут за готовыми бюллетенями в Екатеринбург 26 августа. Теризибркомы из других городов округа (Ивдель, Карпинск, Волчанск) получат бюллетени в Краснотурьинске.

Напомним, довыборы по самому северному округу области пройдут 13 сентября. Они были назначены из-за смерти депутата Анатолия Сухова и должны были состояться в мае, но помешал коронавирус. В довыборах участвуют всего четыре кандидата: Петр Соколюк от ЕР, Николай Заморин от КПРФ, Антон Гусев от ЛДПР и Андрей Бычков от СР. По мнению политолога Сергея Мошкина, кампания на севере области будет скучной и предсказуемой, с достаточно низкой явкой. Прежде всего это связано с тем, что действующему составу заксобрания осталось работать только один год, и, по мнению эксперта, вкладывать в кампанию более-менее серьезные средства неразумно.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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