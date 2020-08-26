На довыборах в заксо появятся видеорегистраторы – следить за подсчетом голосов

На дополнительных выборах в заксобрание Свердловской области будет организовано видеонаблюдение – но в ограниченном формате.

Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, в день голосования, 13 сентября, в шести территориальных комиссиях Краснотурьинского избирательного округа № 16 появятся видеорегистраторы. Устройства будут фиксировать процесс приемки протоколов участковых комиссий об итогах голосования, суммирование данных, проведение итогового заседания ТИК и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. Также в объективы камер обязательно должны попасть сводные таблицы теркомов и место погашения неиспользованных избирательных бюллетеней.

«Камеры повсеместно начнут запись в 19:00 13 сентября, за час до окончания голосования на избирательных участках. И продолжат работать до полного завершения всех действий в помещении ТИК. Храниться видеозаписи будут в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов», – сообщил председатель областного избиркома Владимир Русинов.

Напомним, довыборы в Краснотурьинском округе проходят для замещения одного мандата свердловского парламента. Кампания должна была состояться весной, но из-за коронавируса была перенесена на сентябрь. За депутатское кресло поборются четыре кандидата: Петр Соколюк от ЕР, Николай Заморин от КПРФ, Антон Гусев от ЛДПР и Андрей Бычков от СР. По прогнозам политологов, довыборы на севере области ожидаются скучными и предсказуемыми. Прежде всего это связано с тем, что новоизбранному депутату придется работать всего один год – новый состав свердловского парламента будет избираться в сентябре 2021 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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