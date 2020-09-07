Явка на довыборах заксо на севере Свердловской области составила 58,2%

В Свердловской области завершилось досрочное голосование на дополнительных выборах депутата заксобрания по Краснотурьинскому округу. В нем принимали участие жители отдаленных деревень, расположенных в Ивдельском и Карпинском районах, сообщили в пресс-службе областного избиркома. Сотрудники участковых комиссий добирались до избирателей на вездеходах и катерах, а иногда – пешком.

К примеру, 5 сентября члены участковой комиссии поселка Полуночное, чтобы попасть в мансийскую юрту Пакина, где живет всего 10 зарегистрированных избирателей, преодолели более 80 километров бездорожья на грузовике, проплыли верховье реки Ивдель и прошли более 3 километров пешком по пересеченной местности. К жителям члены УИК вышли в защитных костюмах и масках. Все десять манси из Пакина приняли участие в голосовании.

«Всего в отдаленных поселках у нас зарегистрировано 237 жителей – проголосовали 138 из них. 111 человек в Ивдельском городском округе и 27 – в Карпинске. К сожалению, во многих поселениях люди прописаны лишь номинально, а по факту проживают в других местах. Так или иначе, возможность проголосовать была предоставлена всем имеющим такое право гражданам», – рассказал председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов.

Отметим, что досрочное голосование проходило три дня – с 4 по 6 сентября. Основной день выборов состоится 13 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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