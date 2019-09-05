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Четверг, 5 сентября 2019, 11:13 мск

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«Автомобилист» будет играть без Дацюка до конца сентября

Звездный форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк проходит реабилитацию после плановой операции, и через некоторое время болельщики увидят его в составе команды на льду.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава тренерского штаба клуба Андрей Мартемьянов. «Павел интенсивно восстанавливается, реабилитационные процессы идут хорошо, надеемся, в конце месяца или начале следующего будет в строю», – сказал он.

Президент клуба Андрей Козицын также выразил надежду на то, что вскоре увидит игрока в деле. «На Дацюка мы очень надеемся. Дацюк – это наше все, он местный, думаем, что его появление принесет только добрые эмоции. Это же свердловский хоккей», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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