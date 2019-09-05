Кандидаты в депутаты заксо потратили от 3 тысяч до миллиона рублей

Кандидаты в депутаты заксо по Орджоникидзевскому округу № 11 представили последние промежуточные отчеты о состоянии своих избирательных счетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самой бюджетной кампания оказалась у кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Бондарева: он потратил всего 3 тысячи рублей, притом из собственного кошелька. Спонсоров для него не нашлось.

Самой дорогой кампания вышла у единоросса Владимира Смирнова, который вложил в нее 1 млн 210 тысяч рублей собственных средств, а потратил – 1 млн 125 тысяч. В отчете указано, что по состоянию на 4 сентября кандидат выпустил 6 крупных партий агитматериалов стоимостью от 91,1 тысячи до 186 тысяч рублей каждая.

В конце августа активизировался яблочник Дмитрий Головин, которому подкинули денег и родная партия, и сочувствующие избиратели – вместе с собственными средствами кандидата вышло почти 293 тысячи рублей, из которых Дмитрий Александрович уже потратил на агитацию почти 250 тысяч рублей.

Либерал-демократ Александр Каптюг потратил около 43 тысяч рублей из собственного кармана. Партия ему не помогла, а вот коммунисту Александру Пиняжину КПРФ выделила на агитацию 62 388 рублей (еще около 15 тысяч он получил от других физических и юридических лиц).

Напомним, голосование состоится уже в это воскресенье, 8 сентября. По состоянию на утро 5 сентября досрочно проголосовали 250 жителей Орджоникидзевского района.

Екатеринбург, служба информации

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