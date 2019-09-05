Дойти до финала плей-офф – руководство «Автомобилиста» обозначило цель на сезон

Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын рассказал о целях на предстоящий сезон. «Прошлый сезон – вы все видели и смотрели – был интересным, понравился всем, болельщикам в первую очередь, несмотря на то, что нам чуть-чуть не хватило опыта и сил и мы чуть-чуть не дотянули до того, что планировали в начале прошлого сезона. Надеемся, что в наступающем оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты. Будем стараться попасть в финал», – сказал он.

Главный тренер команды Андрей Мартемьянов объяснил, что штаб пересмотрел подготовку спортсменов к сезону. «Подготовка шла так, чтобы акцентироваться на весне, на плей-офф. Конечно, произошел ряд изменений в команде, она строится заново, у нас 8-10 новых человек, идет притирка. К тому же сезон будет сложным: на Востоке около десяти команд, которые планируют выход в четверку, так что легких матчей не будет. На парней, кто находится на лечении, мы очень надеемся. С приходом полного состава подтянем содержание игры», – отметил он.

Директор клуба Максим Рябков добавил, что в прошлом сезоне команде не хватило опыта, чтобы продвинуться дальше в плей-офф, и нынешним летом это обстоятельство учитывали в селекции. «Вся селекционная работа, спортивная составляющая, нами по согласованию с Андреем Алексеевичем [Мартемьяновым] были нацелены на то, чтобы команда в боеспособном виде предстала к плей-офф. За потолок зарплат и лимиты мы, конечно, не выходим. Правила игры очень простые: хочешь иметь два первых мощных звена и топ-вратаря в условиях жесткого потолка – ты должен нижние звенья насыщать игроками недорогими, то есть собственными воспитанниками и довольно молодыми. Для этого была создана команда «Горняк» в ВХЛ, и это дает плоды», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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