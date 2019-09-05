Екатеринбуржцы смогут бесплатно обменять скопившуюся мелочь на купюры

Уральское управление Центробанка вместе с другими кредитными организациями с 23 по 27 сентября проведет в Екатеринбурге акцию по приему монет от населения. Все, у кого без дела хранится старая мелочь в копилках и карманах, могут бесплатно сдать ее или обменять на бумажные деньги. В некоторых банках за это можно получить памятные монеты.

«Необходимость проведения акции связана с низким возвратом в платежный оборот выпущенных монет. По статистике Банка России на 1 июля 2019 года, в обращении находились 67,1 миллиардов монет или около 458 штук на одного жителя. В Свердловской области эта цифра достигает 656 монет на одного жителя. Вероятно, граждане предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по назначению в денежном обращении», – рассказал начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. Банкиры отмечают, что активное участие граждан поможет вернуть в обращение «осевшие на руках» монеты. Подробности акции можно уточнить в офисах банков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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