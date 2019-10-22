Екатеринбуржцы добровольно отнесли в банки две тонны денег

В Уральском ГУ Банка России подвели итоги акции по приему монет от населения: екатеринбуржцы избавились от двух тонн металлических денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Банка России, в акции приняли участие 20 банков Екатеринбурга. Граждане принесли им более 630 тысяч монет, чей общий вес превысил 2 тонны. Сумма сданной мелочи – 1,9 млн рублей. Самыми популярными монетами, которые копили уральцы, стали десятикопеечная и десятирублевая, на них пришлось 26% и 25% от общего числа соответственно. Структура количества других монет, поступивших от населения, такова: 1 копейка – 13%, 5 копеек, 1 рубль, 5 рублей – по 8%, 50 копеек – 7%, 2 рубля – 5%.

Напомним, с 23 по 27 сентября все желающие могли обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. В некоторых банках за мелочь можно было получить памятные монеты.

В банке отмечают, что сейчас в платежном обороте страны находится более 6,6 млрд монет различного номинала. В среднем на каждого россиянина приходится по 455 монет, в Свердловской области – 656. При этом, как пояснили в уральском управлении Банка России, их основная масса находится у людей на руках.

Екатеринбург, служба информации

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