На счет кандидата от «Коммунистов России» за пару дней до выборов пришло 30 млн рублей (СКРИН)

Мало кому известный кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу от партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов за несколько дней до выборов внезапно получил на свой избирательный счет 30 млн рублей. Эта в 1,5 раза больше, чем у единоросса Антона Шипулина, получившего за всю кампанию самые значительные суммы.

В областном избиркоме корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что это не опечатка – на счет Зенова действительно поступили эти средства, главным образом – от юридического лица «Комсомол России». Согласно системе Seldon.Basis, одним из учредителей организации с таким названием является лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Добавим, что его кандидат Дмитрий Зенов не появлялся на дебатах, работы в округе не вел и за все время кампании потратил всего 500 рублей. О кандидате известно, что он родился в 1987 году в Москве, там и проживает в настоящее время. Доходы за 2018 год и имущество по состоянию на 01.06.2019 отсутствуют – сообщается на сайте облизбиркома.

Добавим, что, скорее всего, эти деньги Зенову не помогут. По федеральному закону максимальный объем избирательного фонда кандидата в Госдуму по одномандатному округу составляет 40 млн рублей. При этом собственная партия может вложить в кандидата не более 50% этой суммы, а юридическое лицо – и вовсе не более 20%, так что здесь усматривается явное нарушение. В таких случаях средства возвращаются обратно жертвователю.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 06.09.19

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