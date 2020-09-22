КПРФ пожаловалась на «Коммунистов России» в ФСБ: они потратили 28 млн рублей

Член избиркома Свердловской области от КПРФ Сергей Голубев обратился в региональное управление ФСБ с просьбой провести проверку финансового отчета Дмитрия Зенова – кандидата от «Коммунистов России» на довыборах в Государственную думу по одномандатному округу № 174, которые состоялись в сентябре 2019 года.

В обращении на имя начальника УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева (копия имеется в редакции «Нового Дня») Голубев пишет: «По сведениям, содержащимся в финансовом отчете кандидата Зенова Дмитрия Викторовича, расходы на предвыборную агитацию составили 500 рублей, а выплаты физическим лицам по договорам на оказание других работ (услуг) – 28 млн рублей. Несоразмерность затрат на оплату работы физических лиц (штаба кандидата) и на реальную предвыборную деятельность может свидетельствовать о выводе таким образом финансовых средств юридических лиц из-под налогообложения, так как расходы избирательных фондов кандидатов, в соответствии с п. 30 ст. 217 Налогового кодекса РФ, не облагаются налогами». Член избиркома просит УФСБ проверить эту информацию и, в случае обнаружения факта уклонения от уплаты налогов, принять меры.

Напомним, 6 сентября 2019 года «Новый День» уже писал, что мало кому известный кандидат Дмитрий Зенов за несколько дней до выборов внезапно получил на свой избирательный счет 30 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем у единоросса Антона Шипулина, получившего за всю кампанию самые значительные суммы. Судя по итоговому финансовому отчету кандидата, также доступному на официальном сайте облизбиркома, всего Зенов потратил 28 млн 500 рублей, в т.ч. 500 рублей – на изготовление агитматериалов, а 28 млн рублей – на оплату услуг по заключенным договорам с гражданами. По итогам кампании кандидат Зенов получил 3,35% голосов, его соперник из КПРФ Габбас Даутов – 13,81%. Победил на тех выборах единоросс Антон Шипулин с результатом 41,57% голосов.

Руководитель Свердловского обкома партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов прокомментировал обвинения со стороны КПРФ следующим образом: «Ни одна политическая партия, особенно революционная, не будет комментировать свои финансовые дела. Кандидат Зенов сдал финансовый отчет. И претензий от ЦИК не поступало. КПРФ очень сильно переживает из-за успехов «Коммунистов России». После выборов 2020 года мы, «Коммунисты России», увеличили количество депутатов на 200 человек. Поэтому сейчас КПРФ пытается всеми силами опорочить нашу партию. КПРФ ведет себя как спойлер «Единой России», вместо того, чтобы объединяться с левыми силами, делают все, чтобы уничтожить левые силы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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