На довыборах в Госдуму в Серовском округе досрочно проголосовали 919 человек

В отдаленных деревнях и поселках Свердловской области в досрочном голосовании на довыборах в Госдуму приняли участие 919 человек – это 52,9% от числа зарегистрированных избирателей, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Голосование проходило в 54 населенных пунктах 9 муниципальных образований – это Гаринский, Верхотурский, Ивдельский, Карпинский, Серовский, Сосьвинский, Тавдинский городские округа, а также Таборинский муниципальный район и ЗАТО Свободный. Последними накануне голосовали деревни Круторечка, Кузнецова, Зыкова, Шантальская, села Шабурово и Еремино, поселки Пуксинка и Новый Вагиль, а также деревня Унже-Павинская. Участковые комиссии в сопровождении полиции добирались до жителей на вездеходах и катерах.

В облизбиркоме отметили, что на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году явка на досрочном голосовании в Серовском округе составила около 40%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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