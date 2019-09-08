Явка на довыборы в Госдуму в полдень составила 12,88%

Свердловский избирком опубликовал данные о явке избирателей на 12 часов дня. На довыборах в Госдуму по Серовскому округу проголосовали 12,88% избирателей. В 2016 году жители северной части области голосовали активнее – тогда в полдень была явка более 18%.

В Екатеринбурге на Уралмаше голосование на дополнительных выборах в заксобрание идет вяло. По данным комиссии, на 12.00 в Орджоникидзевском округе явка составила 5% от общего числа избирателей.

На изибрательных участках в Орджоникидзевском районе, судя по трасляции, голосующих почти нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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