В Свердловской области завершилось голосование – избирком не зафиксировал ни одного нарушения

В Свердловской области завершилось голосование на довыборах депутатов Госдумы и заксобрания и местных выборах в семи муниципалитетах. После 20.00 участковые комиссии приступили к подсчету бюллетеней. Трансляция на портале nashvybor2019.ru продолжается из помещений территориальных комиссий, где будут подведены окончательные итоги голосования.

Как сообщили «Новому Дню» в облизбиркоме, на 19.15 в справочно-информационный центр поступило 125 звонков – в основном от жителей Екатеринбурга. Граждане спрашивали, где находится их избирательный участок, и удивлялись, почему выборы проходят только в Орджоникидзевском районе. Также было несколько звонков от екатерибуржцев, которые не могли найти себя в списке избирателей, один человек пожаловался на неправильную подачу заявления о голосовании на дому. По довыборам в Госдуму в облизбирком поступила всего одна жалоба. Наблюдатель от кандидата Алексея Коровкина в Карпинске заявил, что процедура опечатки ящиков для голосования прошла без предъявления их к осмотру наблюдателям и членам УИК с правом совещательного голоса. «Нарушение не подтвердилось. Проверили по камерам, как проходила процедура, все было в порядке», – сообщила «Новому Дню» советник председателя облизбиркома Анастасия Анисимова.

Кроме того, в течение дня волонтеры Центра общественного наблюдения выезжали в Алапаевский район, чтобы проверить жалобы, поступившие на карту нарушений движения «Голос». Как уже сообщал «Новый День», заявления были признаны необоснованными. На горячую линию облизбиркома также поступали жалоба на подкуп избирателей в Красноуфимске – якобы жителю предлагали проголосовать за бутылку водки. Еще одно заявление было связано с незаконной агитацией одного из кандидатов, но без фотографии и конкретных фактов. Материалы по этим жалобам направлены в правоохранительные органы для проверки.

Также из Красноуфимска поступило обращение жителя, который жаловался на то, что «одному из кандидатов предоставлено преимущество подбором безнадежных, временно неработающих соперников». Но в чем суть нарушения, заявитель не пояснил.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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В Екатеринбурге голосуют хуже всех – облизбирком обновил данные явки на 18.00. / Свердловский избирком опроверг жалобу на массовый подвоз избирателей. / На довыборах в Госдуму к 15.00 проголосовала лишь пятая часть избирателей. Читать дальше

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