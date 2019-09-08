Кандидат от «Единой России», экс-биатлонист Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. После обработки 3,05% протоколов УИК он набирает 47,14% голосов, по данным информационного табло ЦИК РФ.

На втором месте идет выдвиженец «Справедливой России», фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин с результатом 22,41% голосов. Третье место занимает кандидат КПРФ Габбас Даутов с 8,53%. Ненамного от него отстает кандидатка ЛДПР Евгения Чудновец, ее результат 8,04%. Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» набирает 4,99% Кандидат партии «Яблоко» Ирина Скачкова показывает результат 3,90% голосов. На последнем месте находится представитель партии «Зеленые» Игорь Рузаков, у него 1,83% голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.19

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