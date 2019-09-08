Первые результаты на довыборах в заксо – лидирует единоросс Владимир Смирнов

Появились первые результаты голосования на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Свердловской области. По данным ГАС «Выборы» после обработки 1226 бюллетеней кандидат от «Единой России», бизнесмен Владимир Смирнов лидирует с большим отрывом – у него более 57% (701 голос). На втором месте находится кандидат от КПРФ Андрей Пиняжин с результатом 176 голосов, за ним следует представитель партии «Яблоко» Дмитрий Головин (155 голосов).

Справедливоросс Дмитрий Бондарев занимает четвертое место с 115 голосами. На последнем месте находится кандидат от ЛДПР Александр Каптюг. Напомним, в Орджоникидзевском округе проводился контрольный ручной пересчет на четырех избирательных участках (были выбраны по жребию) для сверки с данными КОИБов. На данный момент территориальная комиссия продолжает обрабатывать полученные от УИК протоколы.

Подсчет голосов в ТИК Орджоникидзевского района

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.19

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