Довыборы в свердловское Заксобрание: единоросс Смирнов лидирует с отрывом

На довыборах депутата Заксобрания Свердловской области обработаны протоколы 19 из 73 УИК в Орджоникидзевском округе. По данным ГАС «Выборы» единоросс Владимир Смирнов уверенно лидирует, у него 1749 голосов.

На втором месте по-прежнему находится кандидат от КПРФ Андрей Пиняжин (674 голоса), его догоняет «яблочник» Дмитрий Головин (513 голосов). Представитель «Справедливой России» Дмитрий Бондарев на этом этапе набрал 441 голос, кандидат от ЛДПР Александр Каптюг – 289 голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.19

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