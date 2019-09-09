Высокинский хочет сузить тротуар на 8 Марта – Фрунзе ради автомобилистов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал решить проблему с перекрестком 8 Марта – Фрунзе, где дорожники недавно устроили «бутылочное горлышко», установив «островок безопасности» у трамвайных путей.

«По 8 марта-Фрунзе – это остановка, где переход слепых. Оставить ее в том виде, каком она была, я не готов. В пятницу Бубнов (вице-мэр по благоустройству, – прим. ред.) получил задание с «Яндексом», у которого хранятся пробки за три года, проанализировать перекресток с точки зрения увеличения пробок, потому что наши транспортники говорят, что нет увеличения. А дальше будем смотреть, может, тротуар зажмем, чтобы пару рядов вернуть. Предлагал я сделать остановку поуже, но нормативы такие. Оставить все, как было – опасно. Там жертвы уже были», – сообщил сегодня на пресс-конференции Высокинский.

Добавим, вопрос об организации движения на этом участке уже вынесен на рассмотрение гордумы – депутаты будут решать транспортную проблему 12 сентября. Ранее в ГИБДД заявляли, что проектное решение на этом участке дороги плохо сказывается на безопасности.

Напомним, на улице 8 Марта близ пересечения с Фрунзе этим летом сделали «островок безопасности», из-за чего проезжая часть сузилась до одной полосы, что спровоцировало серьезные дорожные заторы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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