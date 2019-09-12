«Бутылочное горлышко» на перекрестке 8 Марта – Фрунзе останется, но автобусную остановку перенесут

Рабочая группа гордумы Екатеринбурга сегодня рассмотрела вопрос организации дорожного движения на перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе, где летом дорожники устроили «островок безопасности» у трамвайных путей. Из-за этого проезжая часть сузилась до одной полосы, что провоцирует постоянные заторы на этом участке. Несмотря на жалобы автомобилистов, в мэрии пока решили ничего не делать.

Как пояснили представители администрации Екатеринбурга, обособление трамвайной остановки было необходимо по соображениям безопасности. Рядом находится Свердловская библиотека для слепых и предприятие «Гофротек», где работают инвалиды по зрению. Поэтому «островок безопасности» подняли над уровнем дороги. Реконструкция остановки обошлась городскому бюджету в 13 миллионов рублей. При этом в мэрии заявляют, что созданное «бутылочное горлышко» глобально не повлияло на пропускную способность этого перекрестка – утренние и вечерние пробки на этом участке были всегда.

Тем не менее городская Госавтоинспекция требует от чиновников исправить ситуацию. Врио начальника ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов предложил два варианта: либо уменьшить зону пешеходных тротуаров, и тем самым восстановить две полосы на дороге, либо перенести автобусную остановку в зону обособленных трамвайных путей и поставить там светофоры, непосредственно регулирующие движение общественного транспорта. Последний вариант решил бы проблему «гонок» коммерческих маршруток и сократил поток транспорта на единственной полосе примерно на 30%.

Комитет по благоустройству выступил против расширения проезжей части на тротуар. По словам представителя мэрии, это, скорее всего, нарушит санитарные нормы по шумоизоляции. Поставить защитные экраны на этом месте администрация не может, значит, единственный выход – это расселение людей из ближайших домов, что очень дорого. «Это возможно в теории, но это самый плохой и тяжелый вариант решения проблемы», – считают в городской администрации.

Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос по переносу автобусной остановки. Чиновник также подчеркнул, что в 2020 году пройдет полная реконструкция перекрестка 8 Марта – Фрунзе, а сейчас здесь «полуфабрикат». Горожане по-прежнему перебегают дорогу, когда подходит трамвай, и создают помехи автомобилистам. В скором времени на тротуаре поставят ограждения, и пешеходы смогут переходить дорогу только по переходу. «Надо посмотреть, как это будет реализовано. Сейчас судить о пропускной способности перекрестка, когда там «полуфабрикат» еще рано», – заявил Бубнов.

Депутаты спросили, рассматривалась ли возможность переноса библиотеки для слепых в «более удобное место», но в мэрии сразу отмели этот вариант: «У людей с нарушением зрения в этом районе уже есть свои маршруты. Им будет очень трудно менять их».

Алексей Бубнов сообщил, что администрация проведет мониторинг дорожного движения на перекрестке. Обозначены две контрольные точки – 31 декабря 2019 года и 31 марта 2020 года. По итогам наблюдений мэрия совместно с ГИБДД примет решение о переносе автобусной остановке. Пока же транспортный комитет предлагает автомобилистам объезжать в часы пик этот участок на 8 Марта по улицам Степана Разина и Сурикова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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