Свердловские единороссы забрали себе почти все депутатские мандаты в Свердловской области

Практически все депутатские мандаты, разыгранные вчера в свердловских муниципалитетах, достались кандидатам от «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весь состав думы переизбирали только в двух городах – Верхней Туре и Верхотурье. В Верхней Туре все 16 избранных депутатов – единороссы. В Верхотурье – 10 единороссов и шесть самовыдвиженцев. В Горноуральском округе выбрали двух недостающих депутатов, оба из ЕР. Также единороссы победили на довыборах в Красноуфимске, Первоуральске, Тугулыме. КПРФ смогла получить только один мандат – в Махнево.

Верхотурье, Евгения Вирачева

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