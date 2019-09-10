Уральский полпред недоволен низкой явкой на выборах в Свердловской области

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил проанализировать работу избирательных комиссий Свердловской области, где зарегистрирована одна из самых низких явок в единый день голосования 8 сентября. На довыборах в заксобрание региона по Орджоникидзевскому округу в Екатеринбурге явка составила всего лишь 13,11%. Ниже только в Тюмени – 12,14%.

«Явка не самоцель, но хочу сделать предложение проанализировать работу избирательных комиссий. Информирование о выборах, кандидатах влияет на итог явки», – заявил Николай Цуканов на сегодняшнем совещании в уральском полпредстве.

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько согласился, что проблема есть. Но при этом добавил, что «Единая Россия» улучшила свои показатели по количеству выигранных мандатов. По итогам 8 сентября 32 кандидата ЕР стали депутатами, в том числе в Госдуме и заксобрании, а в отдельных муниципалитетах, как в Верхней Салде, партия показала результат 100%, закрыв все 16 мандатов в думе. По итогам прошлых выборов у «Единой России» было 27 мандатов у ЕР.

«Вопрос по явке существует, она ниже, чем на прошлых выборах, но есть объяснения: в тех регионах, где проходят выборы губернаторов, явка традиционно всегда выше, потому что это знаковое событие. На территории Свердловской области выборная кампания прошла на достаточно хорошем уровне», – отчитался Бидонько.

Свердловский прокурор Сергей Охлопков добавил, что в прокуратуру поступило шесть жалоб, в том числе на незаконную агитацию и подкуп. Обращения проверяются. «Все спокойно, без нарушений», – констатировал глава надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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