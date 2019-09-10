На тюменской трассе «газель» врезалась в автокран. Два человека погибли, один получил травмы (ФОТО)

Ночью на 25-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень случилось ДТП, в котором погибли два человека и еще один получил травмы. 43-летний водитель ГАЗ-2705, который ехал со стороны Тюмени, врезался в стоящий автокран «Урал-555». После обе машины загорелись. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС России потушили огонь.

Сотрудники ГИБДД опросили водителя автокрана, который рассказал, что перегонял его из Косулино в Екатеринбург. Во время движения у него заглох двигатель, и водитель остановил машину на правой обочине. В момент остановки он услышал хлопок и, выйдя из кабины, увидел, что в заднее левое колесо въехала «газель».

Водитель от удара вылетел из кабины на дорогу, получил переломы, закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. С трассы его оттащил в безопасное место водитель «Урала». Два пассажира «газели» погибли – мужчина также пытался вытащить их из горящего автомобиля, но огонь уже полыхал слишком сильно. Тела обоих обгорели, и их личности сейчас устанавливаются.

«Движение транспорта на участке трассы временно ограничено – в сторону Екатеринбурга машины двигаются по одной полосе, сотрудниками ГИБДД осуществляются распорядительно-регулировочные действия», – сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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