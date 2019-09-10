В страшном ДТП на тюменской трассе погибли две жительницы Ишима

Сотрудники Свердловской Госавтоинспекции установили личности двоих погибших в результате аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. Это две женщины 1971 и 1972 годов рождения, обе зарегистрированы в городе Ишиме Тюменской области.

Напомним, жуткое ДТП случилось сегодня ночью. «Газель» врезалась в стоящий на обочине автокран «Урал-555», после столкновения обе машины загорелись. Водитель автокрана успел оттащить на безопасное расстояние мужчину, который был за рулем ГАЗ-2705, но спасти пассажиров не успел, так как огонь полыхал уже слишком сильно.

После аварии движение на трассе было временно ограничено. Сейчас последствия ДТП полностью ликвидированы, дорога освобождена от поврежденных машин. По данным ГИБДД, водитель «газели» находится в больнице, он в бессознательном состоянии. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.

Екатеринбург, служба информации

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