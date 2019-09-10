«А мы-то кто здесь?» – опрос по храму рассорил депутатов гордумы Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга приняла положение о городском опросе, которое позволит провести голосование жителей по выбору места для храма святой Екатерины. Но решение было не единогласным. Несколько депутатов отказались поддержать документ, требуя более широкого обсуждения – вместе с общественной палатой и активными гражданами.

Напомним, поправки в существующее положение о городском опросе внесла администрация Екатеринбурга. По словам руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова, в документе появятся три принципиальных изменения: возможность проведения опроса в специально отведенных местах, анонимность и право городской думы определять форму опросного листа. Докладчик подчеркнул, что в рамках нового положения депутаты смогут сами решать, в каком виде проводить опрос в зависимости от конкретной ситуации.

Против проекта выступили представители КПРФ Андрей Пирожков и Роман Ступников. Они обвинили мэрию в том, что чиновники специально подстраивают положение под проведение опроса по храму, тогда как вопрос нужно решать комплексно и максимально широко. «Мнение думы может не совпадать с мнением горожан, как мы видели в истории со сквером», – заявил Ступников. Коммунистов поддержал Дмитрий Сергин. Он предложил отложить опрос на месяц, чтобы за это время проект могла обсудить городская общественная палата.

«Не понимаю, почему коллеги выступают против, прикрываясь мнением горожан. А мы кто здесь? Депутаты, которые представляют горожан. А если мы будем каждый раз спрашивать общественников, каждого гражданина? Нам что, всенародное вече собирать по каждому вопросу?», – взвился Михаил Вечкензин.

В ответ коммунисты заявили, что в проведении народного вече нет ничего плохого. «Вот и отправляйтесь в Средневековье», – бросил оппонентам Александр Колесников.

Чтобы успокоить спорщиков спикеру думы Игорь Володину пришлось повысить голос. Он отметил, что дума может созвать отдельную рабочую группу по городскому опросу после принятия положения. Константин Киселев также призвал коллег голосовать за проект: «Мы в начале пути и в дальнейшем можем совершенствовать документ. Тем более, мы не противоречим федеральному законодательству, по которому форму опроса определяет муниципальная власть. Никто не исключает общественников из процесса. Наоборот, этим положением мы открываем для себя окно возможностей».

В итоге больше двадцати депутатов проголосовали за проект. Этого хватило, чтобы утвердить обновленное положение о городском опросе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

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