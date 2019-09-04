Анонимность и видеонаблюдение: в гордуме Екатеринбурга решают, как проводить опрос по храму святой Екатерины (ФОТО)

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга утвердила новое положение о проведении городского опроса – этот документ будет определять порядок голосования жителей при выборе места для строительства храма святой Екатерины. Поправки внесены с подачи главы города Александра Высокинского.

Как пояснил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, в проекте предлагаются три изменения. Во-первых, опрос может проводиться не только по месту жительства, но и в специально отведенных местах. Во-вторых, городская дума будет самостоятельно определять форму опросного листа. В действующем положении допускается только один вопрос, тогда как для опроса по храму требуется несколько вариантов (напомним, вчера рабочая группа ЕГД остановилась на трех потенциальных площадках для собора). В-третьих, опрос может быть анонимным. Это значит, что опросная комиссия не будет заранее составлять списки опрашиваемых, как это делалось при опросах о переименовании улиц в Екатеринбурге, а в опросном листе не будет персональных данных голосующего. При этом принять участие в опросе можно будет только по паспорту.

Все технические моменты проведения опроса, а именно содержание опросника, места для голосования, составление списка опрашиваемых, способы наблюдения за голосованием – определяет городская дума. Илья Захаров подчеркнул, что новое положение лишь делает процедуру более гибкой и удобной, так как ранее в Екатеринбурге еще не проводилось общегородского опроса.

Депутат Константин Киселев отметил, что старая форма опроса, с одной стороны, давала репрезентативную выборку, а с другой была полем для манипуляций, так как волонтеры во время поквартирного обхода могли агитировать жителей за выгодное им голосование. Новое положение позволит проводить опрос референдумного типа по важным вопросам местного самоуправления, считает народный избранник.

Его коллега Дмитрий Сергин предложил не торопиться с принятием документа, а обстоятельно обсудить его, например, с общественниками. Тем более что общественная палата Екатеринбурга высказала заинтересованность в этом. Илья Захаров отметил, что он не против. Но большинство членов комиссии одобрили документ в представленном виде, то есть проект будет рассмотрен на пленарном заседании городской думы уже в следующий вторник, 10 сентября.

Добавим, что гордума и мэрия планируют официально утвердить опрос 24 сентября, а провести голосование 12-13 октября. При этом до сих пор решается, сколько будет пунктов для голосования (скорее всего, они будут организованы на базе избирательных участков с привлечением к работе членов УИК), как оформить опросный лист, будет ли установлен порог явки (от этого зависит количество опросных листов).

Все это будет сначала будет обсуждать рабочая группа, которая соберется после 10 сентября, сообщил «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин. По его словам, сейчас предполагается выделить для опроса 50 участков, но их количество может измениться.

Илья Захаров в беседе с «Новым Днем» рассказал, что по просьбе мэра Александра Высокинского прорабатывается вопрос и об организации видеонаблюдения на пунктах голосования. Камеры значительно удорожают весь процесс. «Мы предварительно подсчитали, что опрос на всех 552 участках в городе обойдется примерно в 13 миллионов рублей. Но вряд ли все избирательные участки будут задействованы. С видеонаблюдением опрос будет дороже, но тут надо смотреть по организации – или департамент информатизации возьмется, или нужно обращаться в «Ростелеком». Видеонаблюдение с «Ростелеком» выходило около 25 тысяч рублей только на один участок. Так что окончательная стоимость опроса зависит от того, сколько будет пунктов для голосования», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.19

СКБ-банк тестирует сервис по оплате покупок через QR-код. / Орешкин: России нужна платная трасса Москва – Екатеринбург. / В десятках городов на Урале изменится плата за мусор: когда и как? Самый полный гид о суде по тарифам на вывоз отходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»