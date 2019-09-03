Опрос екатеринбуржцев по храму святой Екатерины состоится в октябре – рабочая группа ЕГД предложила обновленный список площадок (ФОТО, ВИДЕО)

Рабочая группа гордумы Екатеринбурга сегодня вновь скорректировала список возможных мест для размещения храма святой Екатерины. По просьбе мэра Александра Высокинского площадка снесенной телебашни была исключена – на этой территории сейчас идет строительство ледовой арены. Глава города признал, что участие этой площадки в обсуждении рабочей группы – недоработка экспертного совета мэрии. Взамен Высокинский предложил депутатам и общественникам на выбор два «равнозначных» участка под храм: сквер у метро «Динамо» или территория за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи. Это и вызвало горячие споры участников.

Споры о площадке под храм Екатерины возобновились

Вариант с застройкой еще одного сквера был отброшен довольно быстро. Причем против этой площадки выступили сторонники храма святой Екатерины, депутаты Тимофей Жуков и Александр Колесников. Последний даже пообещал привести для защиты сквера у «Динамо» всех своих избирателей.

Обсуждение места за Макаровским мостом вылилось в долгую и не всегда конструктивную дискуссию. Общественники упрекнули мэра Александра Высокинского в том, что он предлагает «запасной вариант» для городского опроса. Члены группы «Парки и скверы» потребовали, чтобы власти проработали и показали эскизы храма на всех потенциальных площадках, чтобы исключить повторение истории с ледовой ареной. Представитель Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников возмутился и заявил, что церковь может строить храмы там, где захочет, и для этого не требуется одобрения «каких-то людей с улицы». Кстати, настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло, наоборот, считает городской опрос необходимым. В конце концов рабочая группа согласилась включить площадку в список для голосования горожан.

Таким образом, для размещения собора по-прежнему рассматриваются три участка: пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и заросли за Макаровским мостом.

Пустырь на Фурманова-Белинского Приборостроительный завод на Горького, 17 Площадка за Макаровским мостом

Как рассказал «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, депутаты планируют назначить городской опрос по выбору места для храма на заседании 24 сентября. «Не хотелось бы затягивать. Потому что идет бюджетный процесс, и есть много вопросов по линии ЖКХ и другим направлениям, которые надо решать», – объяснил председатель ЕГД. По его словам, само голосование жителей пройдет 12-13 октября, если подготовка будет выполнена в срок.

Депутат Константин Киселев, выступающий от группы «Парки и скверы», сообщил агентству, что после заседания общественники еще около часа общались с мэром Александром Высокинским.

«Нас подгоняют, чтобы быстрее принять решение об опросе. Но все это делается без проектов и документов, хотя, как я полагаю, у мэрии есть эта информация», – отметил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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