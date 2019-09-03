Рабочая группа по храму снова приступает к обсуждению площадки (ФОТО, трансляция)

Трансляция обновлена 03.09.2019 10:21 (время московское)

10:21 Мосин требует принести документы на рабочую группу.

10:21 Высокинский: «я сам съездил туда, сегодня там закладывается фундамент, разрешение на строительство получено, экспертизы проведены».

10:21 Историк Алексей Мосин спрашивает, есть ли у мэрии подтверждения, что площадка бывшей телебашни не подходит.

10:18 Депутат Алексей Вихарев предлагает топ-3 площадок. Вместо площадки бывшей телебашни – пустырь за Макаровским мостом.

10:18 Архитектор Вяткин замечает, что все три площадки в градостроительном плане подходят для строительства храма.

10:15 Высокинский берет слово: «Моя позиция – принять сегодня решение по третьей площадке. Её начинает прорабатывать мастерская Генплана. Вернуться непосредственно к перечню площадок – до 24 сентября у нас время есть».

10:15 Головин: «Если люди скажут, что храм вообще не нужен, все конечно расстроятся, рабочая группа и церковь, но так будет честно».

10:13 Экс депутат Дмитрий Головин: «я предлагаю в опросник включить вопрос о необходимости храма как такового».

10:12 Общественник Алексей Беззуб спрашивает, почему мэрия хочет вынести на голосование именно три площадки. Тем более, что предложенные варианты пока неустойчивы – по ним нет железных договоренностей о возможности строительства. Предлагает повременить с опросом.

10:11 Высокинский считает, что форма городского опроса подходящая. Он отмечает, что 24 сентября городская дума должна утвердить опросный лист.

10:09 Олег Хабибуллин высказал сомнения, что с таким списком площадок голосование действительно выявит мнение жителей. По сути, он повторяет аргументы социологов о том, что 40% голосов – это не большинство.

10:04 Православный архитектор Гавриленко соглашается. «Пустырь за Макаровским мостом – подходящее место для храма», – говорит он.

10:03 «Храм должен ставиться не на застроенной площадке, а давать новую точку роста», – Вяткин.

10:02 Архитектор Михаил Вяткин отмечает, что при строительстве храма за Макаровским мостом потребуется изменить линию набережной. С его точки зрения, это даже хорошо.

10:01 При этом территорию за Макаровским мостом Колесников считает неплохим вариантом.

10:01 Колесников: «Вот у вас есть организация «Парки и скверы», а я создам «Скверы и парки», и приведу туда в сквер всех своих избирателей. Трогать сквер у Динамо не надо!»

09:59 Слово берет Александр Колесников. Он явно против площадки сквера у «Динамо».

09:59 Это сквер у «Динамо».

09:58 Жуков спрашивает, готов ли Высокинский взять на себя ответственность, если снова разгорится конфликт из-за сквера у «Динамо».

09:57 Напомним, площадка недостроенной гостиницы была популярна в ответах горожан о возможном месте строительства. Но за выкуп объекта собственник, со слов Александра Высокинского, запросил миллиард рублей.

09:56 Интересное по недостроенной гостинице «Дели» – там срок аренды истекает в 2020 году, что не устраивает мэрию.

09:55 Высокинский снова перечисляет, почему были отсеяны другие площадки.

09:54 Кстати, это итоговое решение должно быть принято 24 сентября.

09:54 Высокинский говорит, что мэрия в любом случае прорабатывает эти две площадки. Окончательное решение все равно за рабочей группой.

09:51 Депутат Тимофей Жуков отмечает, что рабочая группа уже рассматривала вариант площадки за Макаровским мостом и отклонила ее. А сквер у «Динамо» очень спорный и снова может вызвать конфликт.

09:50 Далее мэр перечисляет две возможные площадки взамен – это сквер у «Динамо» и территория за Макаровским мостом. Глава города признает, что они тоже спорные, но считает логичным вынести на опрос именно три площадки. То есть, сегодня рабгруппа должна выбрать из этих двух вариантов.

09:48 «По площадке на месте телебашни. Там ведётся строительство ледовой арены, которая будет сдана к Универсиаде в Екатеринбурге. Поэтому мы предлагаем эту площадку снять с обсуждения», – говорит Высокинский.

09:47 Мэр пересказывает, как отбирался список площадок для храма святой Екатерины.

09:46 Наконец-то рабочая группа прошла все процедурные вопросы. Александр Высокинский начал доклад.

09:46 Володин объявляет следующее голосование за повестку. Общественники говорят, что не понимают, что происходит. В зале гул.

09:45 Это предложение получило только два голоса за, остальные голосуют против.

09:44 Колесников предложил поменять местами вопросы в повестке. Все в недоумении, но все таки голосуют.

09:43 «Что за цирк! Как это относится к повестке», – спрашивает экс-депутат Олег Хабибуллин. Он сегодня в качестве приглашенного участника рабгруппы.

Рабочая группа по храму. Колесников Vs. Беззуб

09:41 Как это было, можете посмотреть в нашем видео.

09:40 Напомним, что на последнем заседании рабочей группы Александр колесников и Алексей Беззуб крупно повздорили.

09:40 И предлагает переименовать рабочую группу имени Атомстройкомплекса.

09:39 Колесников продолжает. Он обвиняет Константина Киселева и Алексея Беззуба в лоббировании интересов Атомстройкомплекса.

09:39 Киселев: можно я не буду отвечать на этот вопрос?

09:38 Вмешивается Колесников. Он спрашивает, где работает жена депутата Киселева.

09:37 Итак, первый вопрос. Корректировка списка площадок для храма.

09:37 Заявленное время работы – два часа. Посмотрим.

09:36 Зачитывает повестку.

09:33 Володин открыл заседание.

09:33 Подошёл мэр Александр Высокинский. Он занял место рядом со спикером думы Игорем Володиным и вице-спикером Виктором Тестовым.

09:33 Все усаживаются.

09:29 В зале собираются участники рабочей группы и журналисты.

В гордуме Екатеринбурга сегодня проходит четвертое заседание рабочей группы по выбору участка для храма святой Екатерины. Депутаты, общественники, архитекторы и представители церкви еще раз рассмотрят варианты возможных площадок для строительства собора. Напомним, в июне их было три: пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, территория приборостроительного забора (ул. Горького, 17) и площадка снесенной телебашни, где сейчас планируется строительство ледовой арены УГМК. Впрочем, против последнего варианта выступил мэр Александр Высокинский. На днях он внес официальное предложение заменить площадку бывшей телебашни на равнозначный участок. Еще один вопрос на повестке – обращение депутата Александра Колесникова, который до сих пор не согласен с исключением из списка сквера у театра драмы, хотя и епархия, и меценаты отказались от стройки на Октябрьской площади.

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

Подросток попал под машину, перебегая дорогу на красный свет. / В Орджоникидзевском округе вчера досрочно проголосовали 29 человек. / В Березовском вынесли приговор гаишнику, который занимался оформлением автоподстав. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»