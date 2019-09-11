Куйвашев велел написать программу по подготовке Универсиады-2023 до 29 ноября

Губернатор Евгений Куйвашев установил срок, в который должна быть подготовлена комплексная программа по подготовке и проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крайний срок – 29 ноября 2019 года, а исполнителем назначено министерство физкультуры и спорта во главе с Леонидом Рапопортом. Контролировать минспорта будет замгубернатора Павел Креков.

Напомним, ранее правительство Свердловской области утвердило порядок предоставления субсидий Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023. Согласно ему, для получения субсидии руководитель дирекции Данил Значков должен заключить соглашение с уполномоченным органом госвласти, которым и определено Министерство физкультуры и спорта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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