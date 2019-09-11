Сформирована рабгруппа по созданию на базе Академического 8-го района Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о персональном составе рабочей группы, которая будет заниматься созданием на базе планировочного района Академический восьмого административного района Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на правовом портале региона. Руководителем рабочей группы назначен первый замгубернатора Алексей Орлов, секретарем – начальник отдела административно-территориального деления минстроя Евгений Пономарев. В состав группы включены: первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, замглавы по капстроительству Алексей Бирюлин, спикер ЕГД Игорь Володин, гендиректор АО «РСГ – Академическое» Виктор Кривошеин, депутат ЕГД Николай Смирнягин, а также представители заксобрания, Росреестра, прокуратуры, минстроя.

Напомним, создание в городе восьмого административного района стало одним из мероприятий, заложенных в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Планируется, что этот процесс обойдется в 200 млн рублей – 20 млн в 2020 году и по 60 млн – в 2021-2023 гг.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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