На домашней арене «Автомобилиста» завелся полтергейст (ВИДЕО)

На домашней арене хоккейной команды «Автомобилист» – в КРК «Уралец» – завелся полтергейст. Такое предположение сделали сами сотрудники клуба, просмотрев видео с камеры наблюдения, установленной в магазине атрибутики. На записи видно, как по помещению передвигается некий светящийся силуэт.

Привидение в клубе «Автомобилист»

Видео снято в ночь со 2 на 3 сентября, после первой игры «шоферов» в сезоне 2019/20. Напомним, тогда «Автомобилист» встречался с «Северсталью» и выиграл. Есть еще одно предположение, кого засняла камера видеонаблюдения, – это может быть паук, который сплел паутину прямо перед объективом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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