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Пятница, 13 сентября 2019, 09:33 мск

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«Автомобилист» в Уфе одержал пятую победу подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл первый выездной матч в новом сезоне. В четверг вечером уральцы в Уфе победили местный «Салават Юлаев» со счетом 2:0.

В составе команды отметились Найджел Доус (он забил юбилейную 250-ю шайбу в КХЛ), и Дэн Секстон. Вратарь Якуб Коварж за весь матч отразил 36 бросков и оформил первый «шат-аут» в сезоне.

Это пятая победа «Автомобилиста» подряд со старта чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне екатеринбургский клуб начал с 18 побед подряд и проиграл только 16 октября. Сейчас «Автомобилист» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции.

Екатеринбург, служба информации

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