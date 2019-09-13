Запрос на обновление появляется все чаще – эксперты обсудили итоги выборов-2019

Участники «Экспертного клуба Екатеринбурга» обсудили итоги избирательной кампании в Свердловской области и других регионах России. На площадке библиотеки им. Белинского политологи отметили интересные тренды, разобрали ошибки кандидатов и дали некоторые советы потенциальным участникам будущих выборов.

Отмечено, что одним из результатов Единого дня голосования в стране стало небольшое падение рейтинга партии «Единая Россия». Снижение количества голосов, отданных за кандидатов от партии власти, наблюдается даже в самых спокойных и политически стабильных территориях. Однако спасти авторитет действующей власти помогли успешные кампании лидеров голосования за глав регионов. Именно победители губернаторской гонки, по мнению экспертов, задали новые тренды в политике. Прежде всего, это открытое общение с народом, умение слушать и слышать, а также готовность решать проблемы на местах.

Политолог Георгий Гаврилов полагает, что в совершенно новом образе политика предстали избирателю те кандидаты в губернаторы, которые были недавно назначены в качестве врио. Им удалось победить благодаря заданной «повестке обновления».

«Запрос на обновление сегодня проявляется все ярче. Главы регионов, такие как Алексей Текслер, Вадим Шумков, Денис Паслер, – все использовали эту историю. Они были очень открыты. На этой жажде перемен им удалось получить кредит доверия от населения», – отмечает эксперт, добавляя, что гораздо сложнее это доверие удержать.

Гаврилов напоминает, что предшественники названных победителей тоже заходили в регионы с солидными процентами голосов, Борис Дубровский набрал на выборах главы Челябинской области около 84%. Аналитики убеждены, что тренд на открытость и решение социальных вопросов еще будет актуален, важно не сбавлять темп и не менять имидж. Также экспертам видится важным работа чиновников и депутатов в социальных сетях. Необходимо поддерживать живые профили в них и в режиме онлайн собирать вопросы и жалобы – это поможет быть ближе к народу и позволит оперативнее реагировать на запросы избирателей.

«Основной постулат «Единой России, что это партия реальных дел, изжил себя. Людям неинтересно, сколько построили школ. Я убежден, что нужно обращать внимание на хозяйственные «горячие точки» и реагировать на них. Основная задача сейчас – удержать ядро не определившихся избирателей, которых раскачивают в соцсетях», – считает политолог Александр Белоусов.

Низкую активность – как онлайн, так и офлайн – кандидатов в депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов отметил глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

«Выборы были, но избирательной кампании не было. Оппозиция отказалась от борьбы, а партия власти не хотела поднимать явку. Сегодня у партии власти есть чувство непобедимости, но так мы не построим демократического государства», – полагает эксперт.

По мнению Александра Косинцева, партии нужны более деятельные и харизматичные кандидаты, способные своим участием поднять явку и процент голосов за «Единую Россию».

Одним из серьезных пробелов в работе с избирателями эксперты считают отсутствие какой-либо идеологии. Сегодня партии не дают ответа на вопрос, кто мы и куда мы идем. Вопрос об идеологии открыт, и к нему нужен особый подход.

«Все итоги выборной кампании говорят о том, что идеология в чистом классическом виде не нужна. Нужны смыслы и интерпретации, экзистенциальная подоплека идеологии. Нужно смысловое наполнение партийных программ», – уверен глава Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин.

Резюмируя итоги дискуссии, эксперт отметил, что процентное соотношение партийного присутствия в органах власти будет темой для обсуждения при подготовке к следующим выборам, и начинать готовиться к ним стоит уже сейчас.

Екатеринбург, Елена Васильева

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