Троллейбус № 4 вернулся к горожанам после двухмесячного перерыва

Сегодня, 16 сентября, в связи с завершением строительных работ на улице Шевченко возобновилось движение троллейбусного маршрута № 4. Об этом сообщили РИА «Новый День» в МУП «ЕТТУ».
Напомним, сначала маршрут был закрыт с 13 июля до 25 августа, но потом этот срок продлили.
С сегодняшнего утра троллейбус № 4, как и прежде, курсирует от станции метро «Динамо» до улицы Сулимова.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 16.09.19
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