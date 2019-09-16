Троллейбус № 4 вернулся к горожанам после двухмесячного перерыва

Сегодня, 16 сентября, в связи с завершением строительных работ на улице Шевченко возобновилось движение троллейбусного маршрута № 4. Об этом сообщили РИА «Новый День» в МУП «ЕТТУ».

Напомним, сначала маршрут был закрыт с 13 июля до 25 августа, но потом этот срок продлили.

С сегодняшнего утра троллейбус № 4, как и прежде, курсирует от станции метро «Динамо» до улицы Сулимова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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