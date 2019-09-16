МЧС: часовня в Верхней Сысерти сгорела из-за короткого замыкания

В МЧС назвали предварительную причину пожара в храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть – это короткое замыкание. В пресс-службе ведомства, однако, уточнили, что дознание продолжается, окончательная причина будет установлена по его завершении.

Напомним, накануне деревянная часовня полностью сгорела. Когда пожар начался, в ней находились 6 человек, они покинули здание и не пострадали. В соцсетях высказывались предположения, что часовню подожгли или пожар случился из-за упавшей свечи. «Свечи и раньше падали, кто не умеет их ставить, мы поправляли и тушили... Но, не об этом. Всё случилось очень быстро, на минуту или меньше вышли проводить прихожан, вернулись...., всё полыхает ... Пытались с матушкой потушить, но увы...еле сами успели выбежать.... Слава Богу все живы! Спаси Господи всех, кто помогал в тушении и разборе пожарища! Храни Бог ваши семьи и дома!!!" – такое сообщение накануне оставил настоятель храма-часовни Кирилл Гупало. Сегодня от комментариев он отказался.

Эта часовня была построена как временная на период восстановления храмового комплекса Успения Пресвятой Богородицы. В сообществе «ВКонтакте» храма святых апостолов Петра и Павла (Сысерть) начался сбор средств для прихода.

Екатеринбург, служба информации

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