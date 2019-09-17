В полпредстве отчитали регионы Урала: экспорт сельхозпродукции падает

В Екатеринбурге сегодня проходит совещание при полпреде президента в УрФО на тему экспорта продукции АПК. Николай Цуканов напомнил, что регионы к 2024 году должны в 2,5 раза увеличить объем поставок сельхозпродукции за рубеж. «Потенциал для достижения целей имеется», – подчеркнул он.

Однако его помощник Анна Ленская отметила негативную динамику последнего года. «По России прирост объема экспорта сельхозпродукции на 19,4%, а по УрФО – снижение на 1,7%. Динамика обусловлена снижением поставок масложировой продукции из Челябинской области и мясо-молочной из Тюменской области. Есть риски неисполнения целевых показателей по экспорту зерновых по всему УрФО. Тенденция негативная», – сказала она.

Ленская указала, что при этом растет импорт сельхозпродукции в некоторые регионы УрФО. «Внешнеторговое сальдо отрицательное. Импорт только в Свердловской области на 40 млн долларов больше, чем экспорт. Это серьезная ниша для наращивания производства», – добавила она.

По ее словам, регионам необходимо наращивать число малых фермерских хозяйств, поскольку за последний год их число сократилось на 6,4%, развивать потребкооперации, и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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