Куйвашев попросил у Федерации денег для производителей пива

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на выездном совещании у уральского полпреда Николая Цуканова вступился за производителей пива. В частности, он посетовал на то, что федеральный Минсельхоз намеревается отменить для них субсидии из бюджета страны.

«Хотел обратить внимание на важность федеральной поддержки, в том числе, за счет предоставления субсидий российским сельхозпроизводителям на транспортировку. Такие субсидии предоставляются и пивоваренным компаниям, однако Минсельхоз РФ предлагает исключить их, но это повлечет снижение объемов экспорта», – сказал глава региона.

Он обратился к полпреду Николаю Цуканову с просьбой оказать содействие, чтобы компенсации на транспортировку пивоваренной продукции были сохранены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

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