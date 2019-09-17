Академический и Широкая Речка: депутаты обсудили будущее двух микрорайонов

Сегодняшнее заседание думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию выдалось довольно оживленным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь шла «О перспективах и проблемах развития территории Широкореченского планировочного района (микрорайон Широкая Речка, Академический»). Первым с докладом выступил начальник управления архитектуры городской администрации Алексей Храмов, и свой рассказ он начал именно с Академического планировочного района. Он рассказал о бурном росте Академического в последние 10 лет, о десятках тысячах жителей и миллионах квадратных метров жилья. В перспективе, по его словам, в районе появятся новые социальные объекты – детские сады, школы, поликлиника, спортзалы. Будет развита улично-дорожная сеть, что позволит избавиться от ежедневных пробок, со временем в районе будет пущена городская электричка.

Доклад чиновника прервал депутат Владимир Крицкий, который заявил, что изначально Академический микрорайон был только частью планировочного Широкореченского района, а значит, говорить надо о всей территории в целом. По его словам, существует серьезное отставание в темпах развития района Широкой Речки, и виновата в этом администрация города, которая затягивает планировку дорожных и уличных объектов, а тем временем условия для жизни граждан сложные: мест в школах не хватает, выехать из района практически невозможно. Кроме того, низины регулярно подтапливаются из-за того, что еще в советское время русло реки Патрушихи было изменено для добычи торфа. По мнению Крицкого, его давно надо было повернуть обратно. И, еще раз подчеркнул он, когда-то Академический и Широкая Речка были одним планировочным районом.

Председатель комиссии Александр Колесников вступился за начальника Главархитектуры, отметив, что «Храмов не виноват, он у нас недавно», но признал, что проблема есть, и что ее надо решать, тем более что уже официально говорилось о планах по созданию нового административного района, ядром которого станет Академический. По его мнению, выносить вопрос о перспективах развития двух обсуждаемых территорий на пленарное заседание гордумы рано, и он попросил специалистов городской администрации подготовить более качественную презентацию.

Депутат Николай Смирнягин, генеральный директор УК «Академический», согласился, что в районе, где ведет деятельность большое количество застройщиков, некую координирующую роль должна взять на себя администрация. При этом он обратил внимание на то, что Академический получает крупные средства из федерального бюджета именно в силу своего статуса территории комплексного развития, которого Широкая Речка не имеет.

После заседания Николай Смирнягин поделился с корреспондентом «Нового Дня» своим видением границ нового района. По его мнению, основное отличие Академического от Широкой Речки – то, что в первом есть якорный застройщик (ГК «Кортрос»), который многое делает за свой счет – например, проектирует трамвайную линию, новую школу, – а во втором таких застройщиков много. Тем не менее, считает депутат, границы будущего административного района необходимо расширять, включая в него Широкую Речку. Некоторые сомнения вызывают только отдаленные территории – такие, как поселок Медный с преимущественно частным сектором, они слишком выбиваются из общей концепции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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