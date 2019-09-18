Завтра Госдума рассмотрит переход свердловского депутата в Счетную палату РФ

На завтрашнем пленарном заседании Государственной думы будут рассмотрены проекты постановлений о назначении четырех аудиторов Счетной палаты РФ, причем один из претендентов, Данил Шилков, – действующий депутат от Свердловской области (ЛДПР).

Как сообщается в материалах к заседанию Совета Госдумы, который состоится сегодня в 16:15 (мск), аудиторами предлагается назначить Валерия Богомолова, Андрея Перчяна, Данила Шилкова и Сергея Штогрина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к кандидатам в аудиторы с предложением найти время, чтобы перед выступлениями встретиться с фракциями Госдумы.

Напомним, впервые информация о том, что депутат от ЛДПР Данил Шилков покинет нижнюю палату российского парламента ради Счетной палаты, появилась в конце августа этого года. Тогда он ее не подтвердил. «Не готов комментировать слухи, мы занимаемся выборами по Серовскому округу, на эту тему готов поговорить», – сказал он «Новому Дню» на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение об уходе из Госдумы.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

«А нам летать, а нам летать придется!» – в селе Махнево закрыли внезапно сломавшийся мост. / Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше супрематическую дубинку. / Новый начальник УФСБ по Свердловской области приедет из Тулы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»