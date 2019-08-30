«Занимаемся выборами в Серове», – депутат ГД Шилков прокомментировал информацию о переходе в Счетную палату

Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Данил Шилков прокомментировал информацию о том, что он покидает нижнюю палату российского парламента.

«Не готов комментировать слухи, мы занимаемся выборами по Серовскому округу, на эту тему готов поговорить», – сказал он «Новому Дню» на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение об уходе из Госдумы.

Ранее сообщалось, что Шилков сдаст мандат, поскольку его кандидатуру выдвинули на должность одного из аудиторов Счетной палаты РФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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