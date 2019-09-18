Насильника и убийцу 9-летней девочки облсуд приговорил к пожизненному заключению (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловский областной суд огласил приговор уроженцу Курганской области Николаю Агееву – по делу о серии разбойных нападений, убийстве пенсионерки, изнасиловании и убийстве ребенка в Каменске-Уральском. За период с августа по сентябрь 2018 года от рук осужденного пострадало 5 человек, двое из которых были убиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, большая часть разбойных нападений была совершена в Челябинске. Как установил суд, Николай Агеев нападал на продавцов продуктов, избивал их газовым ключом или молотком, после чего похищал выручку.

Последний эпизод был совершен в Каменске-Уральском, куда Агеев прибыл, скрываясь от полиции Челябинска. Вечером 11 сентября 2018 года он познакомился с местным жителем у магазина и пришел к нему в гости. В квартире они начали выпивать. Когда спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти, но тот снова пустил в дело разводной ключ и трижды ударил мужчину.

После он изнасиловал дочку сожительницы хозяина квартиры – девятилетнюю девочку. После надругательства он утопил ее в ванной, забрал из квартиры деньги и ценности на 19 тысяч рублей и скрылся. Жители дома, где произошло убийство, рассказали съемочной группе «Нового Дня», что видели хозяина квартиры с незнакомым мужчиной в местном магазине. По их словам, из жилища частенько доносились шум и ругань, и сначала они не придали значения как им показалось очередному скандалу. «После 21:00 как лошади бегали. Началась беготня, все падает, рушится. Но тут утром – шести еще не было – опять по новой. И слышу голос, явно не жены. Девочки голос слышу. Слов разобрать не смог. Или спорила, или что-то такое было», – рассказал житель дома Александр Герасимов. Терпение соседей лопнуло под утро – жители дома вызвали правоохранителей, после чего полиция обнаружила тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Соседи об убийстве

Преступник скрылся, но ненадолго. По словам пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, подозреваемого задержали полицейские из челябинского гарнизона 13 сентября 2018 года, после чего он был доставлен под конвоем в Свердловскую область и передан следователям.

Сегодня Агееву был вынесен приговор: пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Свою вину он полностью признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 10 дней.

Екатеринбург, служба информации

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