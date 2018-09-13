Соседи рассказали, что предшествовало убийству 10-летней девочки из Каменска-Уральского. СК описал подозреваемого (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители объявили в розыск 44-летего мужчину, которого подозревают в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском. Напомним, тело ребенка было найдено накануне утром в дома на улице Алюминиевой. По словам очевидцев, убийцей мог оказаться собутыльник сожителя мамы ребенка. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Соседи рассказывают о ночи, когда произошло убийство

Жители дома по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском рассказывают, что семья, в которой была накануне убита 10-летняя девочка, заехала в квартиру этой весной. Собеседники «Нового Дня» говорят, что иногда из жилища доносился шум и ругань. Поэтому в этот раз соседи не придали значения как им показалось очередному скандалу. «После 21:00 как лошади бегали. Началась беготня, все падает, рушится. Но тут утром – шести еще не было – опять по новой. И слышу голос, явно не жены. Девочки голос слышу. Слов разобрать не смог. Или спорила, или что-то такое было», – рассказал житель дома Александр Герасимов.

Терпение соседей лопнуло под утро – жители дома вызвали правоохранителей. Как уже ранее писал «Новый День», полиция обнаружила тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. По словам очевидцев, пострадал и отчим ребенка – по предварительной информации, он получил удар по голове и сейчас госпитализирован. Местные рассказали, что за несколько часов до инцидента он привел домой неизвестного мужчину.

«Да, Паша какого-то парня позвал, мне сказал в магазине продавец. Две мороженки купили и ушли. Отчим девочки потом вернулся обратно в магазин – пиво купил», – описал события житель дома Владимир Пышминцев.

Напомним, правоохранителями возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Полиция уже начала розыск подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Им оказался 44-летний уроженец Курганской области Николай Агеев. По данным правоохранителей, мужчина ранее был судим за разбойные нападения. По предположениям правоохранителей, он сейчас может находиться в Челябинске.

Приметы разыскиваемого: славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, волосы тёмные, брови густые, нос прямой. Одет: коричневая куртка; кофта светлого цвета (с тонкими чёрными полосками); чёрные туфли; чёрные брюки (или синие джинсы).

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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