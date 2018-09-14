Возможного убийцу 10-летней девочки из Каменска-Уральского поймали в Челябинске

Накануне вечером в Челябинской области был задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского. Его схватили местные полицейские. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в ближайшее время ведомство намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об аресте на время следствия.

Напомним, что тело девочки было найдено утром 12 сентября в квартире на улице Алюминиевой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Соседи по дому рассказали, что, возможно, к смерти ребенка мог быть причастен собутыльник сожителя мамы школьницы.

«После 21:00 как лошади бегали. Началась беготня, все падает, рушится. Но тут утром – шести еще не было – опять по новой. И слышу голос, явно не жены. Девочки голос слышу. Слов разобрать не смог. Или спорила, или что-то такое было», – рассказал житель дома Александр Герасимов. Другой сосед описал, что видел сожителя мамы девочки в магазине с незнакомым мужчиной, он купил мороженое и пиво, ушли они вместе.

Соседи по дому рассказывают о ночи убийства

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

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