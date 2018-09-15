Подозреваемый в убийстве ребенка из Каменска-Уральского пробудет под арестом до середины ноября

Мужчина, подозреваемый в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском, арестован на два месяца.

Как сообщил РИА «Новый День» представитель СУ СКР, вероятный убийца останется под арестом до 13 ноября.

Напомним, тело убитой маленькой девочки было найдено утром 12 сентября в Каменске-Уральском, в квартире на улице Алюминиевой. Соседи по дому сразу рассказали, что, возможно, к смерти ребенка мог быть причастен собутыльник сожителя мамы школьницы. «После 21:00 как лошади бегали. Началась беготня, все падает, рушится. Но тут утром – шести еще не было – опять по новой. И слышу голос, явно не жены. Девочки голос слышу. Слов разобрать не смог. Или спорила, или что-то такое было», – рассказал житель дома Александр Герасимов. Другой сосед описал, что видел сожителя мамы девочки в магазине с незнакомым мужчиной, он купил мороженое и пиво, ушли они вместе.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 15.09.18

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